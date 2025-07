Pronostici marcatori MLS 17 luglio | una quadrupla a quota 9

Pronostici marcatori MLS, spettacolo assicurato nel big match tra Cincinnati e Inter Miami: occhio alla sfida nella sfida tra cannonieri. Tra le squadre più in forma del momento in MLS c’è l’Inter Miami di Leo Messi, reduce da cinque vittorie di fila in campionato. La partecipazione al Mondiale per Club non sembra aver “distratto” gli Herons, tornati ancora più affamati dalla kermesse internazionale. Da quando si sono rituffati nel campionato gli uomini di Javier Mascherano hanno ottenuto tre successi, l’ultimo dei quali contro una diretta concorrente ad Est come Nashville. Il denominatore comune di queste vittorie, manco a dirlo, è il leggendario fantasista argentino, dallo scorso weekend capocannoniere del torneo con 16 reti insieme a Sam Surridge. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici marcatori MLS 17 luglio: una quadrupla a quota 9

