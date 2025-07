LIVE Nuoto di fondo 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte! Paltrinieri vuole essere protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DALLE 10.00 9.58: Questa la lista di partenza della 10 km maschile: Army Pal (India), Luca Karl (Austria), Diego Vera (Venezuela), Lev Cherepanov (Kazakistan), Florian Wellbrock (Germania), Riku Takaki (Giappone), Ratthawit Thammananthachote (Thailandia), Rami Rahmouni (Tunisia), Kaito Tsujimori (Giappone), Alan Gonzalez Torres (Messico), Jules Wallart (Francia), Gafar Hassan (Sudan), Bartosz Kapala (Polonia), Athanasios Kynigakis (Grecia), Joaquin Estigarribia (Paraguay), Joey Tepper (Stati Uniti), Andrea Filadelli (Italia), Santiago Castedo (Bolivia), David Betlehem (Ungheria), Marc-Antoine Olivier (Francia), Ruan Breytenbach (Sudafrica), Jakub Gabriel (Slovacchia), David Farinango (Ecuador), Jamarr Andre Bruno (Portorico), Alexander Adrian (Indonesia), Gregorio Paltrinieri (Italia), Theo Druenne (Monaco), Luiz Felipe Loureiro (Brasile), Kristof Rasovszky (Ungheria), Tharusha Rangitha Perera (Sri Lanka), Juan Manuel Morales (Colombia), Aflah Fadlan Prawira (Indonesia), Oliver Klemet (Germania), Christian Schreiber (Svizzera), Jeison Rojas (Costa Rica), Matan Roditi (Israele), B Dilanka Shehan (Sri Lanka), Vladislav Utrobin (NAB), Jose Barrios (Guatemala), Jaehun Park (Corea del Sud), Diego Obele Cisneros (Messico), Paul Niederberger (Svizzera), Tianchen Lan (Cina), Adrian Gustavo Ywanaga Papi (Perù), Esteban Faure (Monaco), Ritchie Oh (Singapore), Anurag Singh (India), Juan Diego Nunez Barreras (Repubblica Dominicana), Denis Adeev (NAB), Esteban Enderica Salgado (Ecuador), Yonatan Ahdut (Israele), Martin Straka (Repubblica Ceca), Swaleh Abubakar Talib (Kenya), Logan Vanhuys (Belgio), Nico Esslinger (Namibia), Connor Buck (Sudafrica), Piotr Wozniak (Polonia), Diego Dulieu (Honduras), Chin Ting Keith Sin (Hong Kong), Diogo Cardoso (Portogallo), Artyom Lukasevits (Singapore), Tomas Pavelka (Slovacchia), Nithikorn Jeampiriyakul (Thailandia), Ronaldo Eduardo Zambrano Sanchez (Venezuela), Alejandro Plaza (Bolivia), Eric Georges Brown (Canada), Sebeom Oh (Corea del Sud), Kyle Lee (Australia), Nicholas Sloman (Australia), Tsun Hin Chan (Hong Kong), Dylan Gravley (Stati Uniti), Cheng-Chi Cho (Taipei Cinese), Matheus Melecchi (Brasile), Samir Bachelani (Kenya), Tiago Campos (Portogallo), Hector Pardoe (Gran Bretagna), Oscar Garcia (Guatemala), Joaquin Moreno (Argentina), Adam Ahmed Yacoub Ahmed (Sudan), Bo Ling Su (Taipei Cinese), Jinhou Zhang (Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte! Paltrinieri vuole essere protagonista

In questa notizia si parla di: diretta - maschile - nuoto - fondo

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: si parte con il disco maschile, sei azzurri attesi in Qatar - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2025, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante.

LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA: parte il salto in lungo maschile con Pinnock e Gayle - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 Non si migliora Pinnock nel lungo. 11.56 59.15 per Osakue, non una gran misura che comunque dovrebbe consentirle di continuare la gara.

LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA: inizia la prova dell’asta maschile, ottava Osakue nel disco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Saraboyukov sale in seconda posizione nel lungo con un salto da 8.

Nuotiamo Insieme 2025 12-13 Luglio Spiaggia di Caorle Programma, ondate, pettorali, risultati, classifiche: https://www.natatoria.com/nuoto_schedamanifestazione.php?id_manifestazione=1739 Sito web ufficiale: https://sites.google.com/view/nuoti Vai su Facebook

LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: cambia l’orario della gara di Paltrinieri. Non servirà la levataccia!; LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: ulteriore rinvio della gara! Definito un orario ‘vantaggioso’ per l’Italia; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: programma gare, calendario finali e dove vedere il nuoto di fondo in diretta.

Diretta 10 Km fondo/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri per lo squillo! (Mondiali nuoto 2025, oggi 16 luglio) - Diretta 10 Km fondo streaming video Rai 2: Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli competono nella gara in acque libere ai Mondiali nuoto 2025. Scrive ilsussidiario.net

LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: cambia l’orario della gara di Paltrinieri. Non servirà la levataccia! - 30 World Aquatics ha comunicato che, a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo gara a Sentosa, an ... Secondo informazione.it