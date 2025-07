Bravi come i somari La sfida al divertente Palio

Torna il Palio del Somaro 2025 con la 27ª edizione. Grande è l'attesa per la sfida tra i quattro cantoni in cui è diviso il paese: Colombara, Baroccia, Pieve e San Martino. Saranno queste giornate entusiastiche e spasmodiche per i mercatellesi e per Mercatello che per l'occasione si presenterà imbandierato e addobbato in ogni angolo con i colori dei quattro cantoni il verde (Baroccia), il blu (Colombara), il giallo (La Pieve) e il rosso (San Martino). Le origini di questa particolare iniziativa sono da ricondursi ad un detto popolare che vuole i "mercatellesi mangia somari", infatti a Mercatello già dagl'inizi del 1600 si allevavano somari per macellarli e ricavarne dell'ottima carne.

