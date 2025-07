Torino, 16 lug. (LaPresse) – “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”. Così in un’intervista a Repubblica il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in merito alle polemiche scatenate sui social da un video in cui l’attore Luca Zingaretti ha raccontato che all’aeroporto di Fiumicino la moglie di un politico ha saltato la fila al check-in. Il senatore di Fratelli d’Italia spiega di voler dare la sua versione dei fatti al posto di Olga Sokhnenko perché “non ho mai esposto mia moglie per tanti motivi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma: Urso, ho accompagnato mia moglie a Fiumicino, poi sono andato al ministero