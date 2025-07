Associazione Carabinieri | Aumentano i nostri servizi

Festa di mezza estate, venerdì alle 17.30 alla chiesa di San Giuseppe di via Mattei, alla presenza delle autorità cittadine, per i 72 volontari e le centinaia di soci simpatizzanti della sezione ravennate dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, una realtà sempre più attiva del Terzo settore che da nove anni sotto la presidenza di Isidoro Mimmi opera in convenzione con il Comune e che i ravennati ben conoscono avendo modo di incontrare, per le strade della città , davanti alle scuole e in ogni manifestazione, i volontari nella caratteristica divisa blu e rossa. Per l’occasione saranno illustrati i risultati delle attività degli ultimi dodici mesi, da giugno 2024 a maggio ‘25), saranno premiati i cinque che nell’ultimo anno hanno svolto il maggior numero di ore di attività e sono Roberto Nagni con 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Associazione Carabinieri: "Aumentano i nostri servizi"

Accordo Comune - Associazione Carabinieri: "Almeno 300 servizi su 10 itinerari e in 30 giardini" - È stata attivata la convenzione tra Amministrazione comunale e Associazione nazionale Carabinieri 181 Pegaso: i “volontari per la sicurezza” presidieranno gli spazi pubblici della città "con particolare attenzione a giardini pubblici e piazze".

Associazione carabinieri a presidio di piazze e giardini Firenze - Firenze, 10 maggio 2025 - Convenzione tra Comune di Firenze e Associazione nazionale carabinieri 181 Pegaso per rafforzare la sicurezza in città .

L'Associazione nazionale Carabinieri conferma Isidoro Mimmi come presidente e lancia nuovi progetti - C'è aria di rinnovato entusiasmo per la sezione ravennate dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che conta circa 430 soci e ha sede in via Gradenigo.

