Finale Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella Finale del Masters 1000 di Miami, torneo in programma dal 22 marzo al 2 aprile. A distanza di poche settimane dalla Finale di Rotterdam, i due si contendono un altro trofeo, anche se ben più importante. E due anni dopo la sconfitta dolorosa contro Hurkacz, l’azzurro prova finalmente a conquistare il titolo in Florida. I precedenti non sono di certo inncoraggianti, con il russo in vantaggio per 5 a 0, ma il Sinner di questi primi tre mesi di stagione ci sta abituando ad un livello di tennis eccezionale e nulla gli è precluso. Senza dubbio a livello di caratteristiche è un match up che a Medvedev piace molto e arriverà a questo appuntamento anche ben più riposato, viste le 3 ore di gioco ad ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Jannikaffronterà Daniilnelladeldi, torneo in programma dal 22 marzo al 2 aprile. A distanza di poche settimane dalladi Rotterdam, i due si contendono un altro trofeo, anche se ben più importante. E due anni dopo la sconfitta dolorosa contro Hurkacz, l’azzurro prova finalmente a conquistare il titolo in Florida. I precedenti non sono di certo inncoraggianti, con il russo in vantaggio per 5 a 0, ma ildi questi primi tre mesi di stagione ci sta abituando ad un livello di tennis eccezionale e nulla gli è precluso. Senza dubbio a livello di caratteristiche è un match up che apiace molto e arriverà a questo appuntamento anche ben più riposato, viste le 3 ore di gioco ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Oggi Sinner vs Alcaraz La partita stellare. In palio la finale. Solo 22 games persi fin qui dal n.1 al mondo. S… - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - WeAreTennisITA : DUE SETTIMANE DOPO ?? Alcaraz e Sinner si sfidano questa notte all'una per la finale del #MiamiOpen, a pochi giorni… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - flamanc24 : RT @GeorgeSpalluto: La Finale tra Medvedev e #Sinner si giocherà alle 19 di domenica. Medvedev ha vinto tutti e 5 i precedenti. Ci vorrà un… -