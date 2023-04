Blitz di Ultima generazione a Roma | carbone liquido nella Barcaccia

(Di sabato 1 aprile 2023) "Per denunciare la gravità della situazione climatica corrente e l'inaccettabilità dell'inazione della politica per contenerne i danni, questa mattina due gruppi di cittadini e cittadine della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Poco fa un blitz di Ultima Generazione ai danni della Barcaccia di Piazza di Spagna. Qualche giorno ho detto la mia… - Agenzia_Ansa : Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquid… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: L'ennesimo, delirante blitz dei bimbiminkia ambientalisti #ultimagenerazione - Devabole : RT @repubblica: Piazza di Spagna, liquido nero nella Barcaccia: il blitz degli attivisti di Ultima Generazione. Tre fermati [di Marco Carta… -

Nuovodegli imbrattatori di "Generazione". Il sindaco Gualtieri: "Atto illegale, ne risponderanno. Ora rimediamo subito al ...Nuovodegli attivisti per il clima diGenerazione, questa volta a Roma, alla fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna. Intorno alle 12 tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del ...E' quanto si legge in un comunicato diGenerazione, i cui attivisti hanno spiegato di aver versato nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma del liquido a base di carbone ...

Roma, blitz di Ultima Generazione in piazza di Spagna: tre attivisti versano liquido nero nella fontana della… Il Fatto Quotidiano

“Chi è al potere sta causando devastazioni enormemente peggiori, sotto i nostri occhi. Come possiamo accettare che si continui a dare soldi a chi è responsabile dell’inquinamento e del meteo distrutti ...Il gesto ha scatenato forti polemiche in rete: a prendere le distanze dagli attivisti, com messaggi sotto il post di Twitter, anche alcuni ambientalisti ...