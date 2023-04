Avellino in ansia per Francesca De Vivo Tino | l’appello dei genitori | “Dacci tue notizie”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalla giornata di mercoledì non si hannodiDe, studentessa del liceo artistico di. Nelle scorse ore è arrivatodeidella giovane: «Sappiamo bene che hai dei momenti in cui vuoi rimanere sola – spiega mamma Patrizia – Rispettiamo questa idea, ora siamo preoccupati. Ne abbiamo parlato spesso,tue. Non farci stare male, vogliamo solo sapere se stai bene. Tu per noi sei importante». «La nostra speranza è che sia da qualche amica – spiega il papà della giovane – E stia comunque bene, però, vogliamo che torni a casa. Se lei bisogno dei suoi spazi ne possiamo parlare. La famiglia è fatta per questo». Sulla ...