Roma-Feyenoord | pugno duro del Viminale | traserta vietata ai tifosi olandesi

Roma – A quanto si apprende, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica all'esito della quale, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, formalizzerà, a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Il precedente che scotta risale al 19 febbraio 2015 quando i tifosi olandesi misero a ferro e fuoco Roma, in occasione proprio di una partita di Europa League: scontri con la polizia, risse, vetrine di negozi distrutte ed anche ...

