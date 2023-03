Grande Fratello Vip 2023, in casa arrivano notizie dall’esterno? La soffiata (Di venerdì 31 marzo 2023) Da tempo circolavano voci ed indiscrezioni riguardo l’entrata di notizie al Grande Fratello Vip, ma ora la conferma ufficiale è giunta direttamente da un’ex concorrente del programma. In una recente intervista concessa al settimanale Oggi, l’ex vippona eliminata dal reality di Canale 5 ha rivelato tutta la verità, svelando retroscena e dettagli finora sconosciuti. Nonostante abbia voluto mantenere l’anonimato, la concorrente ha dichiarato che i vipponi all’interno della casa riescono, in un modo o nell’altro, a ricevere notizie dall’esterno. Ma come fanno? GF Vip 7, la rivelazione segreta La concorrente, che ha preferito non rivelare la propria identità, ha spiegato il meccanismo che permetterebbe questa violazione del regolamento del reality di Canale Cinque. Va ricordato che, in base ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 31 marzo 2023) Da tempo circolavano voci ed indiscrezioni riguardo l’entrata dialVip, ma ora la conferma ufficiale è giunta direttamente da un’ex concorrente del programma. In una recente intervista concessa al settimanale Oggi, l’ex vippona eliminata dal reality di Canale 5 ha rivelato tutta la verità, svelando retroscena e dettagli finora sconosciuti. Nonostante abbia voluto mantenere l’anonimato, la concorrente ha dichiarato che i vipponi all’interno dellariescono, in un modo o nell’altro, a ricevere. Ma come fanno? GF Vip 7, la rivelazione segreta La concorrente, che ha preferito non rivelare la propria identità, ha spiegato il meccanismo che permetterebbe questa violazione del regolamento del reality di Canale Cinque. Va ricordato che, in base ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - vivailtrashhh : La nostra fatina merita di vincere questo Grande Fratello…???? Tenetevi pronti per i televoti flash di lunedì e facc… - stelledipinte : RT @vivailtrashhh: La nostra fatina merita di vincere questo Grande Fratello…???? Tenetevi pronti per i televoti flash di lunedì e facciamol… - CINNY____ : RT @afiresign_: “Per me il grande fratello ha significato il mio respiro, è stato il modo di poter uscire da una parte da cui non potevo us… -