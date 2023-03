Sabatini: «Retegui giocatore normale! Non sarà un uomo mercato» (Di giovedì 30 marzo 2023) Walter Sabatini ha parlato così di Mateo Retegui, giocatore che l’Inter sta seguendo da vicino soprattutto negli ultimi tempi (vedi articolo). Queste le parole del direttore sportivo in onda su Backtothefootballtv. NORMALITÀ ? Walter Sabatini, direttore sportivo ed esperto di calciomercato, ha parlato così del giocatore argentino che piace all’Inter in diretta sul canale YouTube di Backtothefootballtv: «Mateo Retegui è un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento. Ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Non voglio entrare nella polemica della convocazione, se lo hanno chiamato significa che a loro andrà bene. uomo mercato in estate? ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Walterha parlato così di Mateoche l’Inter sta seguendo da vicino soprattutto negli ultimi tempi (vedi articolo). Queste le parole del direttore sportivo in onda su Backtothefootballtv. NORMALITÀ ? Walter, direttore sportivo ed esperto di calcio, ha parlato così delargentino che piace all’Inter in diretta sul canale YouTube di Backtothefootballtv: «Mateoè unmolto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento. Ma da qui a dire che sia unper la Nazionale ce ne corre. Non voglio entrare nella polemica della convocazione, se lo hanno chiamato significa che a loro andrà bene.in estate? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Sabatini: 'Retegui uomo mercato in estate? Vuol dire che i club sono alla canna del gas' - infoitinterno : Retegui mania in Serie A, Sabatini durissimo: “Club alla canna del gas” - ZorroeI : RT @NicoSchira: Walter #Sabatini stronca #Retegui: “È un giocatore normale. Vedo che in area di rigore conosce qualche movimento, ma da qui… - Milannews24_com : Milan, senti Sabatini: «Retegui? I club che lo cercano sono alla canna del gas» - Leviack88____ : RT @NicoSchira: Walter #Sabatini stronca #Retegui: “È un giocatore normale. Vedo che in area di rigore conosce qualche movimento, ma da qui… -