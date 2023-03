Napoli | Raspadori in gruppo Personalizzato per Demme e Bereszynski

(Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi ilè tornato ad allenarsi in vista della prossima sfida di Serie A contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco il report del club Oggi ilè tornato ad allenarsi in vista della prossima sfida di Serie A contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco il report del club. REPORT – Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Ilha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitella a tema a campo ridotto. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazione tecnico tattica.ha fatto l’intera seduta colhanno svolto ...

4 - 3 - 3 per Spalletti: confermati Kvara e Osimhen. Infine, buone notizie anche dall'infermeria con Spalletti che spera di recuperare Giacomo Raspadori.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: "Kvaratskhelia è un signor giocatore, ma non esagererei... I campioni sono altri, quelli che decidono le partite."

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Buone notizie in casa Napoli in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli.