Buriani: "Il Napoli è un treno che corre ad alta velocità, il Milan è una squadra difficile da battere" (Di giovedì 30 marzo 2023) Ruben Buriani, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", queste le sue parole: "Non è giusto mettere una curva a 90€, è un'esagerazione. E' pur sempre una partita di calcio e siamo in pieno tempo di crisi... Spalletti contro Pioli? Sarà una gara molto divertente, entrambi gli allenatori si conoscono bene. Poi il Napoli è un treno che corre ad altissima velocità, mentre le altre faticano e non poco. Il Napoli quando gioca in casa ha un'altra euforia, però il Milan è una squadra sempre difficile da battere. Il fulcro della partita sarà a centrocampo, lì si deciderà Napoli-Milan. Poi il resto sappiamo bene ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Ruben, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", queste le sue parole: "Non è giusto mettere una curva a 90€, è un'esagerazione. E' pur sempre una partita di calcio e siamo in pieno tempo di crisi... Spalletti contro Pioli? Sarà una gara molto divertente, entrambi gli allenatori si conoscono bene. Poi ilè unchead altissima, mentre le altre faticano e non poco. Ilquando gioca in casa ha un'altra euforia, però ilè unasempreda. Il fulcro della partita sarà a centrocampo, lì si deciderà. Poi il resto sappiamo bene ...

