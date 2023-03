Perseguire una pace giusta | colloquio Meloni-Zelensky

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... politicaitaoff : La presidente del Consiglio Giorgia #Meloni ha sentito al telefono il presidente ucraino #Zelensky: “Necessario per… - RobertoAvventu2 : Ucraina-Russia, Meloni-Zelensky: 'Perseguire una pace giusta' La premier ha avuto un colloquio telefonico con il p… - FrancoScarsell2 : La presidente del Consiglio Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina Zelensky. I 2 le… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Ucraina-Russia, Meloni-Zelensky: 'Perseguire una pace giusta' . #Adnkronos - aemulanaturae : @GinLory @borghi_claudio @GandolfoDomini1 è una citazione perché in quella citazione sono contenuti obiettivi da pe… -

Meloni e Zelensky hanno parlato della necessità di'pace giusta'" scrive Palazzo Chigi, a seguito della telefonata intercorsa oggi tra i due leader. Il presidente Zelensky su Twitter ......un tribunale speciale perla Russia per il "crimine di aggressione", un'idea promossa dalla Ue. "Si sono gingillati con questa tsatskaya per lungo tempo", ha affermato Ryabkov, usando...conferma di quel movimento di riscatto storico, fatto di suprematisti bianchi e fascisti di varia specie volto ala cancellazione della cultura per ritornare ai sani princìpi americani.

Ucraina-Russia, Meloni-Zelensky: "Perseguire una pace giusta" Adnkronos

Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia ha, come riportato dalle agenzie, dialogato con il capo di Stato ucraino e discusso la necessità di raggiungere "una pace giusta" per il Paese ...I due hanno concordato sulla necessità di perseguire una "pace giusta". Una nota di Palazzo Chigi fa sapere che durante la telefonata il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky "ha manifestato ...