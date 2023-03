(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Indi”., leggenda del tennis, racconta l’vissuto in prigione. Il tedesco, 55 anni, ha scontato 8 mesi nelbritannico di Holcombe dopo una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per bancarotta. All’emittente tedesca Sat 1,ha confessato che “un detenuto hadi”. Alla Cnn, l’ex numero 1 del tennis mondiale racconta l’esperienza in maniera approfondita. “Permettetemi di dire che si apprezza la libertà solo dopo essere stato in. E’ un altro mondo: sono uscito da 3 mesi e sono felice di essere vivo. Ilè pericoloso. Avevo visto un paio di film prima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Boris Becker e il carcere: 'Un incubo, hanno cercato di uccidermi' - Adnkronos : Boris Becker e il carcere: 'Un incubo, hanno cercato di uccidermi' . #Adnkronos - News24_it : Boris Becker e il carcere: 'Un incubo, hanno cercato di uccidermi' - ledicoladelsud : Boris Becker e il carcere: “Un incubo, hanno cercato di uccidermi” - ReignOfTheSerie : Ecco a voi il trailer di The World vs. Boris Becker che debutterà su @AppleTVPlus venerdì 7 aprile 2023 *KlausMary… -

di Alex Gibney Documentario diretto da Alex Gibney, regista premio Oscar al miglior doc per Taxi to the Dark Side , esplora ogni aspetto di, l'uomo che è diventato un ...Ho battuto anche, in quel torneo 'vedevo' la palla". Però non ha poi brillato... "Ero decente, ma non un grande giocatore. In una buona giornata davo fastidio, ma essere un grande ...Ha seguito anche Johan Kriek, ma soprattutto. Nel 1991 viene assunto dal padre di Goran Ivanisevic e fino al 1995 stringe una partnership che porta i due a raggiungere la vetta del ...

Boris Becker e il carcere: "Un incubo, hanno cercato di uccidermi" TheSoundcheck

(Adnkronos) – “In carcere hanno cercato di uccidermi”. Boris Becker, leggenda del tennis, racconta l’incubo vissuto in prigione. Il tedesco, 55 anni, ha scontato 8 mesi nel carcere britannico di ...Parlando del documentario dedicato a Bob Brett, presentiamo il produttore cinematografico Diego Vida, allievo all'Accademia di Lugano, che ha realizzato un docu-storico ...