Decreto bollette 2023 | via libera del Cdm | le misure

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) –, c’è l’ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato ilcona sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. “Lea sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico”, si legge in una nota del Mef. LE– Per il gas è confermata nel prossimo trimestre (1 aprile – 30 giugno) la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema. ...

La novità introdotta con il decreto riguarda il nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che a partire dal prossimo 1 ottobre al 31 dicembre 2023 avranno ...Il decreto sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri, atteso per oggi pomeriggio. Saranno prorogati gli sconti per luce e gas per famiglie e ...