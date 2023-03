Juve-Prisma, clamoroso Codacons: 'Partite non regolari, studiamo azione collettiva per tutti gli sportivi. Ecco perché...' (Di lunedì 27 marzo 2023) A margine dell'apertura dell'udienza preliminare al Tribunale di Torino, arriva un'altra clamorosa proposta da parte del Codacons... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) A margine dell'apertura dell'udienza preliminare al Tribunale di Torino, arriva un'altra clamorosa proposta da parte del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus… - juventibus : #CASAJB ?? LIVE ORE 14.00 ???? La prima UDIENZA #Prisma è già un RINVIO e intanto si discute dell'ORIGINE dell'inch… - Gazzetta_it : Juve, l'udienza preliminare è in corso, assenti gli indagati - ProfgioGa : RT @MarcelloChirico: Dopo tutto il casino messo in piedi, la FIGC non si è costituita parte civile. Qualcosa non torna. ?? #Juventus #Prisma… - sportli26181512 : Juve-Prisma, clamoroso Codacons: 'Partite non regolari, studiamo azione collettiva per tutti gli sportivi. Ecco per… -