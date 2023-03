Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 26 marzo 2023) Oggi, non prima delle 23.00 italiane, andrà in scena il terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. L’altoatesino, reduce dalla netta affermazione contro il serbo Laslo Djere, si appresta ad affrontare l’insidioso bulgaro, a segno nel round precedente contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Sinner è atteso da delle conferme, dopo aver un po’ balbettato all’esordio, specie al servizio con poche prime in campo e con la gestione dei turni in battuta non ideale. Contro Dimitrov non saranno ammesse distrazioni, perché Grigor ha dimostrato di essere particolarmente centrato contro Struff. Un incrocio da prendere con le molle, tenuto conto dei precedenti: una sola partita e vittoria a Roma nel 2020 del bulgaro. Certo, parliamo di una sfida particolarmente datata, ma di sicuro ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Oggi, non prima delle 23.00 italiane, andrà in scena il terzo turno del Masters1000 ditra Jannike Grigor. L’altoatesino, reduce dalla netta affermazione contro il serbo Laslo Djere, si appresta ad affrontare l’insidioso bulgaro, a segno nel round precedente contro il tedesco Jan-Lennard Struff.è atteso da delle conferme, dopo aver un po’ balbettato all’esordio, specie al servizio con poche prime in campo e con la gestione dei turni in battuta non ideale. Contronon saranno ammesse distrazioni, perché Grigor ha dimostrato di essere particolarmente centrato contro Struff. Un incrocio da prendere con le molle, tenuto conto dei precedenti: una sola partita e vittoria a Roma nel 2020 del bulgaro. Certo, parliamo di una sfida particolarmente datata, ma di sicuro ...

