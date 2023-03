Usa, 17enne vicentina travolta da un auto sulle strisce in Colorado. In un post, lo struggente addio del papà (Di sabato 25 marzo 2023) Un impatto mortale, una tragedia all’improvviso che stronca la giovane vita di Giorgia Trocciola, una 17enne del Vicentino, morta in un incidente stradale, mentre attraversava la strada a un passaggio pedonale in Colorado. La ragazza si trovava negli Stati Uniti per motivi di studio. Ed è dai siti d’oltreoceano che arriva la terribile notizia della fine prematura di una ragazza bella e solare. Che aveva scelto di vivere un’esperienza di studio all’estero, e di condividere con professori e studenti americani la sua passione per lo sport. Usa, 17enne vicentina morta in un incidente stradale Tutto finito, in un attimo terribile. Un istante che ora riecheggia in un dolore che la famiglia – volata negli Usa – ha capito subito di poter condividere con tutta la comunità di studenti, insegnanti e amici di Giorgia, compagni di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) Un impatto mortale, una tragedia all’improvviso che stronca la giovane vita di Giorgia Trocciola, unadel Vicentino, morta in un incidente stradale, mentre attraversava la strada a un passaggio pedonale in. La ragazza si trovava negli Stati Uniti per motivi di studio. Ed è dai siti d’oltreoceano che arriva la terribile notizia della fine prematura di una ragazza bella e solare. Che aveva scelto di vivere un’esperienza di studio all’estero, e di condividere con professori e studenti americani la sua passione per lo sport. Usa,morta in un incidente stradale Tutto finito, in un attimo terribile. Un istante che ora riecheggia in un dolore che la famiglia – volata negli Usa – ha capito subito di poter condividere con tutta la comunità di studenti, insegnanti e amici di Giorgia, compagni di ...

