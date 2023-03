Si tuffa nel Garda e non riemerge, turista muore in ospedale (Di sabato 25 marzo 2023) È morto nella notte all'ospedale di Brescia il turista campano di 39 anni che si era tuffato ieri nelle acque del lago di Garda senza più riemergere. L'uomo era nella zona della spiaggia vicina al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) È morto nella notte all'di Brescia ilcampano di 39 anni che si erato ieri nelle acque del lago disenza piùre. L'uomo era nella zona della spiaggia vicina al ...

