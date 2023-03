Scherma | CdM femminile spada | Navarria e Traditi a un passo dal podio a Nanchino

Leggi su sportface

(Di sabato 25 marzo 2023) Niente da fare per Marae Gaia, che in quel di, dove si disputava la prova di Coppa del Mondo di, si sono fermate ai piedi del. In Cina è stata una giornata agrodolce per i colori azzurri: da un lato non sono arrivate medaglie, ma dall’altro ci sono state ben sei atlete tra le migliori 16. Più in alto di tutti la friulana, vittoriosa per 15-8 sulla serba Grijak, per 15-10 sull’argentina Di Tella, quindi ancora per 15-10 sulla cinese Shi. Niente da fare purtroppo contro l’ungherese Kun, capace di imporsi con il punteggio di 15-11 ai quarti. Quinto posto e miglior risultato stagionale comunque per l’azzurra, che ha preceduto Gaia. Quest’ultima, sesta, ha sconfitto la connazionale Alice ...