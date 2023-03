Boxe femminile, Mondiali 2023: assegnati i primi sei titoli. Irma Testa in trionfo: risultati e podi (Di sabato 25 marzo 2023) Sul ring di Nuova Delhi (India) si sono disputate le prime Finali dei Mondiali 2023 di Boxe femminile. L’Italia ha fatto festa con Irma Testa, capace di trionfare tra le 57 kg battendo la kazaka Karina Ibragimova con verdetto unanime (5-0: quattro 30-27, un 29-28). A completare il bottino del Bel Paese è stato l’argento portato a casa da Sirine Charaabi tra le 52 kg, sconfitta dalla cinese Wu Yu con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28). Tra le 48 kg ha primeggiato l’indiana Nitu Nitu contro la mongola Lutsaikhan Altantsetseg (5-0), mentre tra le 63 kg ha trionfato la cinese Chengyu Yang contro la russa Nataliya Sychugova (4-1). Dominio totale della russa Anastasiia Demurchian contro l’australiana Kaye Scott (5-0) tra le 70 kg, mentre gli 81 kg sono stati terreno di conquista ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Sul ring di Nuova Delhi (India) si sono disputate le prime Finali deidi. L’Italia ha fatto festa con, capace di trionfare tra le 57 kg battendo la kazaka Karina Ibragimova con verdetto unanime (5-0: quattro 30-27, un 29-28). A completare il bottino del Bel Paese è stato l’argento portato a casa da Sirine Charaabi tra le 52 kg, sconfitta dalla cinese Wu Yu con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28). Tra le 48 kg ha primeggiato l’indiana Nitu Nitu contro la mongola Lutsaikhan Altantsetseg (5-0), mentre tra le 63 kg ha trionfato la cinese Chengyu Yang contro la russa Nataliya Sychugova (4-1). Dominio totale della russa Anastasiia Demurchian contro l’australiana Kaye Scott (5-0) tra le 70 kg, mentre gli 81 kg sono stati terreno di conquista ...

