Macron e l’orologio scomparso durante l’intervista: il video è virale (Di venerdì 24 marzo 2023) Macron orologio. Perché si sta parlando tanto dell’orologio magicamente scomparso durante una intervista che ha visto protagonista il presidente Emmanuel Macron? Il politico francese era ospite sul piccolo schermo e ha iniziato a rispondere in maniera animata, sbattendo il polso sul tavolo e quindi facendo rumore con il suo orologio. Ad un certo punto ha ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)orologio. Perché si sta parlando tanto delmagicamenteuna intervista che ha visto protagonista il presidente Emmanuel? Il politico francese era ospite sul piccolo schermo e ha iniziato a rispondere in maniera animata, sbattendo il polso sul tavolo e quindi facendo rumore con il suo orologio. Ad un certo punto ha ... TAG24.

L'orologio di Macron "scompare" durante l'intervista in TV, il video. Contrariamente a quanto affermato sui social network, hanno precisato fonti vicine a Macron alla radio France Info, il presidente non ha tolto l'orologio per nasconderlo, ma perché l'aveva. È polemica in Francia su quanto accaduto mercoledì 22 marzo durante l'intervista di Emmanuel Macron in diretta tv dall'Eliseo. Il presidente francese si è sfilato l'orologio che aveva al polso, un pezzo unico in quanto personalizzato con le insegne della presidenza della Repubblica. Macron durante l'intervista di mercoledì in diretta tv dall'Eliseo. Nelle immagini, si vede che risponde animatamente ad una domanda e sbatte con il polso sul tavolo facendo rumore con il suo orologio.