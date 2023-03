Highlights e gol Italia-Inghilterra 1-2 | Retegui non basta VIDEO

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni di Euro 2024. Allo stadio Diego Armando Maradona gli ospiti partono meglio e passano in vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo grazie alla ribattuta di Declan Rice. Gli inglesi sono padroni del campo, sfiorano il gol del raddoppio e poi si conquistano un calcio di rigore grazie ad un fallo di mano di Di Lorenzo. Kane dal dischetto fa 0-2 e prima della fine del primo tempo Grealish si divora la rete dello 0-3. Nella ripresa è tutta un’altra: propositiva e volitiva.riapre la partita con un ottimo destro ad incrociare. Nel finale viene espulso Shaw per doppia ammonizione, gli azzurri ci provano ma non riescono a trovare il gol del pareggio. LE PAGELLE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di… - ANDYNINEREAL : #italiaINGHILTERRA 1-2 #retegui e'un pippone PAUROSO! X sua fortuna in Italia l'80% di chi parla di calcio lo fa g… - Pall_Gonfiato : Italia-Inghilterra 1-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): Kane decide la prima gara di qualificazione - cherubinismo : - UgoBaroni : RT @Azzurri: #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di Pisilli e… -

Nella gara della 25ª giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco perde per 2 - 1 in casa del Bayer Leverkusen e perde il primato in classifica a vantaggio ...per Kane si tratta di unda celebrare perché diventa, con 54 reti in Nazionale , il bomber più ... Italia - Inghilterra 1 - 2 glidel match . Le pagelle di Italia - Inghilterra 1 - 2 . ...IL VIDEO DEIE DEGLIITALIA (4 - 3 - 3) : Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Toloi 5.5, Acerbi 5.5, Spinazzola 6; Barella 5.5 (17' st Cristante 6), Jorginho 5 (24' st Tonali 6), Verratti 5.5 (...

Italia-Inghilterra 1-2, gol e highlights: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto Sky Sport

Portogallo – Liechtenstein 4-0 highlights e gol: titoli di coda allo stadio José Alvalade, vittoria schiacciante per 4-0 dei portoghesi. Cancelo apre le danze all’8' minuto, segnando il vantaggio per ...per Kane si tratta di un gol da celebrare perché diventa ... le cause della sconfitta Azzurra L’Italia di Mancini ripartiva da Napoli Italia-Inghilterra 1-2 gli highlights del match Le pagelle di ...