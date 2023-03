Stonehenge, lo studio: “Non era un calendario solare”. Questa l’ipotesi degli archeoastronomi (Di giovedì 23 marzo 2023) Il complesso archeologico di Stonehenge – nel Regno Unito – ha sempre attirato l’attenzione di studiosi e ricercatori nonché di visitatore di tutto il mondo. Le ipotesi su quale fosse la funzione delle enormi pietre sono state diverse. Ma secondo uno studio archeo astronomico non era un calendario solare ma una struttura religiosa per celebrare i legami tra vita ultraterrena e solstizio d’inverno. Una sorta di porta per l’aldilà. l’ipotesi è suggerita in uno studio realizzato da Giulio Magli, del Politecnico di Milano, e Juan Antonio Belmonte, dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie e Università La Laguna di Tenerife, pubblicato sulla rivista Archaeology Journal Antiquity che boccia la recente teoria per cui il sito fosse un vero calendario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Il complesso archeologico di– nel Regno Unito – ha sempre attirato l’attenzione disi e ricercatori nonché di visitatore di tutto il mondo. Le ipotesi su quale fosse la funzione delle enormi pietre sono state diverse. Ma secondo unoarcheo astronomico non era unma una struttura religiosa per celebrare i legami tra vita ultraterrena e solstizio d’inverno. Una sorta di porta per l’aldilà.è suggerita in unorealizzato da Giulio Magli, del Politecnico di Milano, e Juan Antonio Belmonte, dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie e Università La Laguna di Tenerife, pubblicato sulla rivista Archaeology Journal Antiquity che boccia la recente teoria per cui il sito fosse un vero...

