Movimento 5 Schlein? No | grazie E sui diritti | viva Berardinelli

Al direttore - Nel suo imperdibile "I desideri dell'io si stanno trasformando un po' troppo spesso in diritti civili", pubblicato ieri, Alfonso Berardinetti argomenta di eros, di ananke e di limiti "imposti da fatti naturali". Poi si schermisce e scrive: "Smetto subito di fare il filosofo greco". Non smetta, la prego. Un suo antesignano diceva che è da pazzi chiedersi le ragioni di ciò che l'evidenza mostra come fatto (Aristotele, Topici I, 11 105°3-7). L'evidenza, quell'inesorabile presenza (la realtà) che i pochi saggi ancora in circolazione continuano a indicarci mentre inseguiamo con fissa ostinazione i nostri sogni.Ubaldo Casotto viva Berardinetti! Al direttore - Arturo Scotto, new entry Pd: "Con le mobilitazioni contro la riforma delle pensioni in Francia e la forzatura antidemocratica sul ...

