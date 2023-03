Italia-Inghilterra, Mancini non rinuncia ai due dell’Inter: la probabile – Sky (Di giovedì 23 marzo 2023) Italia-Inghiterra andrà in scena questa sera alle 20:45. Secondo Sky Sport il CT Mancini dovrebbe affidarsi ad entrambi i calciatori dell’Inter dal 1? SCELTE – Italia ed Inghilterra si sfideranno questa sera alle 20:45. Il CT Mancini, secondo Sky Sport, dovrebbe affidarsi al suo collaudato 4-3-3 in cui saranno protagonisti dal 1? entrambi i calciatori dell’Inter: Acerbi agirà al centro della difesa accanto a Toloi, Barella completerà il reparto di centrocampo al fianco di Jorginho e Verratti. Di seguito la probabile formazione di Mancini. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Fonte: Corriere dello Sport – F.P Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023)-Inghiterra andrà in scena questa sera alle 20:45. Secondo Sky Sport il CTdovrebbe affidarsi ad entrambi i calciatoridal 1? SCELTE –edsi sfideranno questa sera alle 20:45. Il CT, secondo Sky Sport, dovrebbe affidarsi al suo collaudato 4-3-3 in cui saranno protagonisti dal 1? entrambi i calciatori: Acerbi agirà al centro della difesa accanto a Toloi, Barella completerà il reparto di centrocampo al fianco di Jorginho e Verratti. Di seguito laformazione di(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Fonte: Corriere dello Sport – F.P Inter-News - Ultime ...

