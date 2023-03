(Di giovedì 23 marzo 2023) Il ritorno di Antonioin Italia è uno dei temi più caldi delle ultime settimane, specialmente dopo l’ultimo durissimo sfogo nei confronti della sua attuale società, il Tottenham. Di questo ha parlato l’ex calciatore Stefanoa TMW Radio, anche in ottica di un possibile ritorno all’Inter. CACCIA AL– Nel futuro di Antoniosembra esserci, di nuovo, l’Italia. Con anche l’Inter sulle sue tracce. Di questo ha parlato l’ex calciatore Stefano: «È stato un anno negativo per lui, difficile da gestire. Io credo sia inaccessibile a certe cifre che ho sentito, tipo 17-18 milioni, ma credo che sia disposto a ridursi l’per tornare.sposare une avere delle garanzie tecniche. Chi lo vorrà in Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Impallomeni: «Conte, ingaggio non importante. Vuole progetto» - -

su: 'Chi vorrà prenderlo in Italia dovrà mostrargli un progetto' Del possibile ritorno di Antonioin Italia ha parlato anche l'ex calciatore Stefanoche ha detto: "...: 'vuole un progetto in Italia' Stefano, ex calciatore e giornalista, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell'attuale situazione di Antonio...... trasmissione di TMW Radio , è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano. Il ... Può seguire il primato della Juventus di. E' fuori portata per tutte". Top e Flop di giornata "...

Impallomeni: “Conte Chi lo vorrà in Italia dovrà mostrargli un progetto. Non credo…” fcinter1908

Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...Secondo Zazzaroni, qualora Conte andasse via dal Tottenham a fine stagione, non troverebbe spazio alla Juventus, all'Inter o alla Roma ...