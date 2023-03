Guerra in Ucraina | Zelensky in visita nell’area di Kherson

(Di giovedì 23 marzo 2023)in, aggiornamenti del 23 marzo 2023. Nonostante la partita si giochi soprattutto al Consiglio europeo di Bruxelles, non mancano grosse novità che riguardano il fronte. Oggi, per esempio, il presidente Volodymyrhato l’Oblast’ di, osservando con i propri occhi i segni dei bombardamenti che insistono sulla regione dallo scorso novembre, ... TAG24.

La prima: l'istituzione di un tribunale ad hoc per lain, analogo a quello varato negli Anni Novanta per i Balcani: si supererebbe l'impossibilità attuale della Corte dell'Aia di ...Un po' come sta tentando di fare in questi mesi in, armata affinché possa legittimamente ... Come ha scritto Eric Salerno nel suo saggio 'La grandenon è mai finita. Un secolo di vittime ...Leggi anche- Russia, Zelensky: "Ecco i 5 ritardi che prolungano la- Russia, Ungheria: "No arresto Putin se venisse da noi"- Russia, la strategia Wagner aiuta Kiev: ...

Guerra Ucraina Russia, news. Mig slovacchi a Kiev. Cremlino: "Passo distruttivo" LIVE Sky Tg24

La guerra prende il volo: "Consegnati all'Ucraina i primi 4 MiG-29 slovacchi. Che possano salvare molte vite e aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio e le sue infrastrutture dall'aggressione ...(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai leader dell’Ue riuniti a Bruxelles in collegamento da un treno in movimento in Ucraina, ha parlato di “cinque ritardi” che ...