Pensioni, nel 2023 assegni più bassi di oltre 340 euro (ma non per tutti): ecco la tabella (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pensioni, assegni più bassi nel 2023 di 340 euro, con una riduzione del potere d?acquisto annuale di 4.450 euro. È quanto evidenziato da uno studio della Uilp, il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 marzo 2023)piùneldi 340, con una riduzione del potere d?acquisto annuale di 4.450. È quanto evidenziato da uno studio della Uilp, il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietrocaleo : @Daveede98 Vabbè è un grande classico no? Pensioni a 50 anni, reddito di cittadinanza, net zero nel 2030 e si copre… - Oden_48 : @m_masi1960 Prof sta subendo i sensi di colpa di quei farabutti che ci dominano,lo dico da giovane nel mezzo dei ve… - Cyberzaz : @Ander_Bruckes @KTonkova @drndbl Se non hanno cambiato qualcosa ultimamente noi abbiamo nel conteggio i Carabinieri… - lola27414915 : RT @ribollacristina: @silvio_garofalo @GerosaLorenzo Argomento tecnico lungo. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 96 non ha più l'integrazio… - LucioMM1 : @RDRTexano78 @marattin Lo ha fatto, era nel programma la riforma delle pensioni -