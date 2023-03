Auto zero emissioni | verso accordo Germania - Commissione Ue

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Diretta dal Senato: la Presidente Meloni ancora ripete che l'Italia vuole la neutralità tecnologica nel regolamento… - filippopos : RT @CottarelliCPI: Diretta dal Senato: la Presidente Meloni ancora ripete che l'Italia vuole la neutralità tecnologica nel regolamento UE s… - annabcreations : RT @CottarelliCPI: Diretta dal Senato: la Presidente Meloni ancora ripete che l'Italia vuole la neutralità tecnologica nel regolamento UE s… - ValdaCastelli : RT @CottarelliCPI: Diretta dal Senato: la Presidente Meloni ancora ripete che l'Italia vuole la neutralità tecnologica nel regolamento UE s… - carloarbini51 : RT @CottarelliCPI: Diretta dal Senato: la Presidente Meloni ancora ripete che l'Italia vuole la neutralità tecnologica nel regolamento UE s… -

Si profila un compromesso tra il governo tedesco e la Commissione europea che potrebbe finalmente sbloccare il regolamento Ue per le nuoveemissioni di CO2 dal 2035. Con l'astensione della Germania e della Bulgaria, e il voto contrario annunciato dall'Italia e dalla Polonia, il regolamento non aveva potuto essere adottato all'...Explorer 100% elettrico, il Suv aemissioni che Ford ha svelato oggi in anteprima mondiale, ... dal design più comune sulle concept car piuttosto che sullefamiliari. La ricarica sarà rapida, ...... dal quale usciranno soloa emissionie dal prossimo anno anche batterie di nuova generazione. In questa rivoluzione industriale determinata dalla transizione elettrica della Ford si ...

Alla luce di questi dati l'intervento del Ministro Pichetto è stato improntato sulle alternative che puntano alla neutralità tecnologica piuttosto che a una predominanza di auto a zero emissioni: "il ...