Ancora non c' è stato Giannini | balla in diretta | fango sulla Meloni

L'intervento di Giorgia Meloni in Senato è stato il tema di discussione della puntata di martedì 21 marzo di Otto e Mezzo, su La7. Lilli Gruber è partita subito da Massimo Giannini, che non ha risparmiato critiche alla presidente del Consiglio: "Ci ha abituati in pubblico all'alternanza tra i toni solenni dell'istituzione e quelli dell'underdog, come lei stessa si è definita. Oggi è andato puntualmente in onda lo stesso schema". "All'inizio - ha sottolineato il direttore de La Stampa - abbiamo visto la Meloni rappresentare con una certa solennità la sua idea dell'Italia, tutto ciò in cui questa destra crede. Poi sono intervenuti gli esponenti delle opposizioni e nella replica lei si è trasformata ed è ripartita a testa bassa. La cifra caratteristica di questo governo è l'auto-definirsi in funzione degli ...

