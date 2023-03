Mancini indica i mali del nostro calcio | ' Nessun bambino gioca più per strada'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Roberto, ct dell'Italia, è tornato a parlare alla vigilia del doppio impegno della Nazionale contro Inghilterra e Malta. Dopo aver ricordato l'amico di una vita Gianluca Vialli,si è concentrato sui problemi del nostro calcio. ' In Italia nessun bambino gioca più per strada . Noi giocavamo 3 - 4 ore per strada e poi andavamo ad allenarci, oggi questo non accade più.

Roberto Mancini, alla vigilia della sosta del campionato per le Nazionali: "In Italia nessun bambino gioca più per strada. Noi giocavamo 3-4 ore per strada e poi andavamo ad allenarci, oggi questo non ...Il direttore dell'emittente televisiva Sportitalia, durante una delle sue trasmissioni ha parlato del calcio italiano e della crisi che lo attanaglia da anni ...