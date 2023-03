Gf Vip 7, ennesima squalifica! Il web ormai stufo non ci sta più e chiede giustizia (Di lunedì 20 marzo 2023) Il web insorge contro Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip: "Vogliamo la squalifica immediata!" Questo Grande Fratello Vip sta mettendo sul serio a dura prova il conduttore Alfonso Signorini che, dal primo momento, ha dovuto affrontare diverse dinamiche del tutto spiacevoli. Prima tra tutte, l'uscita di Marco Bellavia, attaccato da tutta la casa e costretto a lasciare il gioco. Da questo spiacevole episodio, Ginevra Lamborghini ne ha pagato le conseguenze con la squalifica immediata, mentre Giovanni Ciacci è stato cacciato dal pubblico così come Gegia. Successivamente anche Elenoire Ferruzzi ha lasciato la casa dopo un televoto: la donna aveva sputato al passaggio di Nikita, un gesto che il pubblico non ha dimenticato. Come se non bastasse c'è stato il Van Gate, e La Murgia pure ne ha pagato le conseguenze con l'eliminazione. Ultimi, ma non per importanza, Edoardo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 marzo 2023) Il web insorge contro Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip: "Vogliamo la squalifica immediata!" Questo Grande Fratello Vip sta mettendo sul serio a dura prova il conduttore Alfonso Signorini che, dal primo momento, ha dovuto affrontare diverse dinamiche del tutto spiacevoli. Prima tra tutte, l'uscita di Marco Bellavia, attaccato da tutta la casa e costretto a lasciare il gioco. Da questo spiacevole episodio, Ginevra Lamborghini ne ha pagato le conseguenze con la squalifica immediata, mentre Giovanni Ciacci è stato cacciato dal pubblico così come Gegia. Successivamente anche Elenoire Ferruzzi ha lasciato la casa dopo un televoto: la donna aveva sputato al passaggio di Nikita, un gesto che il pubblico non ha dimenticato. Come se non bastasse c'è stato il Van Gate, e La Murgia pure ne ha pagato le conseguenze con l'eliminazione. Ultimi, ma non per importanza, Edoardo ...

