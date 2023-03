Al cinema in settimana: da “Ligabue” a “Educazione fisica” (Di lunedì 20 marzo 2023) Arriva al cinema “Ligabue – 30 anni in un giorno”. Il film, proposto nelle sale dal 20 al 22 marzo, porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Scream VI”, “Shazam – Furia degli dei”, “Creed III” ed “Everything everywhere all at once”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 20 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Educazione fisica” (ore 17:30 e 21); “Un uomo felice” (ore 17:30); “L’ultima notte di amore” (ore 17:30 e 20:45); “Ligabue – 30 anni in un giorno” – diretta streaming con Ligabue prima della proiezione (ore 20). cinema CONCA VERDE a Bergamo “Everything ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 marzo 2023) Arriva al– 30 anni in un giorno”. Il film, proposto nelle sale dal 20 al 22 marzo, porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Scream VI”, “Shazam – Furia degli dei”, “Creed III” ed “Everything everywhere all at once”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 20 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “” (ore 17:30 e 21); “Un uomo felice” (ore 17:30); “L’ultima notte di amore” (ore 17:30 e 20:45); “– 30 anni in un giorno” – diretta streaming conprima della proiezione (ore 20).CONCA VERDE a Bergamo “Everything ...

