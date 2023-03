Incendio a Ostia, bombole di gas esplodono in giardino: paura a via Andrè (Di sabato 18 marzo 2023) Ostia – Pomeriggio di paura a Ostia, dove un Incendio è scoppiato in uno dei giardini condominiali di via Giuseppe Andrè, a pochi passi dalla stazione Stella Polare. Ad alimentare le fiamme alcune bombole di gas che con l’Incendio sono scoppiate: i residenti, dopo aver sentito tre esplosioni hanno allertato il 112. Il rogo che stavano devastando il giardino ha rischiato di ampliarsi ai restanti cortili e raggiungere le vetture parcheggiate, ma grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, tempestivamente giunti sul posto, si è evitato il peggio. Alla fine l’Incendio è stato domato e completamente spento e l’intera area è stata messa in sicurezza. E mentre i pompieri sono al lavoro per capire cosa ha dato origine ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 marzo 2023)– Pomeriggio di, dove unè scoppiato in uno dei giardini condominiali di via Giuseppe, a pochi passi dalla stazione Stella Polare. Ad alimentare le fiamme alcunedi gas che con l’sono scoppiate: i residenti, dopo aver sentito tre esplosioni hanno allertato il 112. Il rogo che stavano devastando ilha rischiato di ampliarsi ai restanti cortili e raggiungere le vetture parcheggiate, ma grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, tempestivamente giunti sul posto, si è evitato il peggio. Alla fine l’è stato domato e completamente spento e l’intera area è stata messa in sicurezza. E mentre i pompieri sono al lavoro per capire cosa ha dato origine ...

