Rapina orologio e scippa cellulare, la Polizia arresta 19enne a Napoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE' accusato di avere Rapinato un prezioso orologio da un negozio, il 21 gennaio 2022, e anche di avere scippato un cellulare, il 18 febbraio 2022: un 19enne, Pasquale Cannavo, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Arenella, che gli contestano i reati di Rapina pluriaggravata, furto aggravato e falsità materiale, in concorso con un minorenne. Il reato di falsità viene contestato dai poliziotti in quanto i due giovanissimi sarebbero entrati in azione, entrambe le volte, in sella a uno scooter sul quale aveva applicato una targa contraffatta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

