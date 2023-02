Spal | non basta un super - Nainggolan | il Bari vince 4 - 3 Ma DDR ha già una certezza

(Di sabato 4 febbraio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/...

...sette gol segnati al Paolo Mazza trae Bari: finisce 3 - 4. Una partita che nel secondo tempo sembrava chiusa, Nainggolan l'ha riaperta. Assist e rete al debutto per il centrocampista belga,...Finale incandescente con Celia che porta il punteggio sul 3 - 4, ma l'assalto finale della squadra di Daniele De Rossiporta al pari. Situazione di classifica ragguardevole per la, che ...

Spal, De Rossi: "Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato" Sky Sport

La SPAL di Daniele De Rossi ha giocato questo pomeriggio contro il Bari e ha dato i primi minuti all'ex obiettivo Radja Nainggolan. Il belga, nonostante la sconfitta della sua squadra per 3-4, è ...Il Bari di Luigi De Laurentiis ha battuto in casa la Spal di De Rossi e Nainggolan ... Risultato netto anche a Perugia che batte 4-0 il Brescia. Ormai non sorprende più il SudTirol che va a vincere ...