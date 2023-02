Autonomia differenziata | approvato dal governo il disegno di legge Proposto dal ministro Calderoli Verso un dibattito nord-sud

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il criterio base deldipredisposto dalleghistaè quello dell’invwrianza di spesa. Cioè non si tocca un centesimo per sostenere le regioni, inevitabilmente quelle del sud, che hanno maggiori difficoltà nel raggiungimento dei livelli di prestazioni. Si rischia unche si arricchisce ed un meridione più povero, senza meccanismi di salvaguardia che, neldi, non sembrano sufficienti. Così, ilche hanella seduta odierna del Consiglio dei miniildisull’, deve apprestarsi ad un iter parlamentare in cui, più che differenze tra partiti, emergeranno differenze fra ...