Udinese-Verona 1-1 | autogol di Becao e rete di Samardzic

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Finisce 1-1 trail posticipo della 20esima giornata del campionato di Serie A allo stadio Friuli. Al 4? ilva in vantaggio grazie a un tiro di Lazovic deviato danella propria porta. L’trova poi il pari al 21? grazie a. L'articolo proviene da Italia Sera.

"Siamo stati tambureggianti e credo che l'abbia giocato un'ottima partita: tuttavia dobbiamo crescere perché anche oggi, come con l'... commentando il pareggio interno con il. "Il loro ...AGI - Termina 1 - 1 il posticipo della Dacia Arena tra. Un pari giusto, maturato già nel primo tempo grazie all'autorete di Becao in avvio e alla risposta a stretto giro di Samardzic . La gara si sblocca dopo nemmeno 4 minuti. Beto perde ...

Gli scaligeri, però, stanno recuperando e i punti dallo Spezia sono solo sei. I friulani sono attualmente in zona Conference League e guidano un gruppone di sette squadre in cinque punti. Tiro da fuor ...Andrea Sottil ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Verona. “Penso che l’Udinese abbia dominato questa partita. Peccato per questo gol iniziale, un po’ rocambolesco, ne capitan ...