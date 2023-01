Colpo a sorpresa della squadra di Serie A | vicinissimo l’arrivo di Thauvin!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 gennaio 2023) Questa finestra di mercato invernale sta avendo dei risvolti a tratti incredibili. Se è vero che la nota più evidente di questo sessione invernale resta la disparità di spesa tra Premier League e resto del Mondo, è vero che le sorprese potrebbero non essere finite. Calciomercato, Thauvin verso l’Udinese Alle orecchie d molti potrà suonare strano, ma Florian Thauvin èall’Udinese. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il fantasista francese classe 1993 dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore. In seguito ovviamente le classiche visite mediche e il ritofirma sul contratto. Per l’Udinese si tratta di un colpaccio che rasenta l’amarcord. Thauvin era stato oggetto del desiderio di molte big italiane nel suo massimo picco di forma. Tuttavia gli affari non si sono mai concretizzati, facendo slittare ...