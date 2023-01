Benzinai | due sigle su tre confermano lo sciopero | la terza lo riduce a 24 ore

'Non se ne può più già daanni' afferma un gestore del centro città 'ma non possiamo aderire perché già si lavora ...AGI - Non è andato a buon fine il tentativo in extremis del governo per scongiurare la serrata dei. I sindacati hanno confermato lo stop digiorni, a partire dalle 19 di martedì, ma non sono unanimi. Faib Confesercenti ha deciso di chiudere gli impianti per una sola giornata in quanto '...

Benzinai: Faib riduce lo sciopero a un giorno, ma le altre sigle confermano le 48 ore Il Sole 24 ORE

Scattato lo sciopero dei benzinai, sigle divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

I distributori aperti durante lo sciopero dei benzinai: dove fare il ... Fanpage.it

Sciopero benzinai, a Bari code ai distributori prima dello stop: 'Si superano i due euro: è insostenibile' Repubblica TV

Prezzo benzina, nuovi aumenti in arrivo: 1,846 euro al litro al self service Sky Tg24

Iniziato lo sciopero dei benzinai. Pompe di rifornimento chiuse per 48 ore. una sigla sindacale ha ridotto l'agitazione ad un solo giorno, mentre le altre due che l'avevano indetta, confermano la prot ...Fallita l’ultima mediazione. Solo una sigla dimezza la durata della protesta, gli altri la confermano fino a domani. Sui balneari divisioni e incertezze portano a un nuovo rinvio ...