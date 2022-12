Vaticano | morto il papa emerito Benedetto XVI

Open

Le dimissioni hanno aperto una fase inedita: prima di tutto la decisione di ritirarsi ad abitare in, con un Joseph Ratzinger ferreo e determinato nel mantenere il silenzio e non intervenire ...Benedetto XVI, l'annuncio del. La rinuncia al ministero e la malattia .Benedetto XVI, l'annuncio del. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è ... È morto Benedetto XVI: a 95 anni è stato il papa più longevo della storia (Photo by Franco Origlia/Getty Images) Joseph Ratzinger, Papa emerito, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. A dare l’annuncio del decesso di quello che è stato il 265esimo Papa della Chiesa ...È morto all’età di 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger si è spento nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. La Sala stampa vaticana riferisce che da lunedì 2 gennaio il suo corpo ...