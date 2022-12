(Di sabato 31 dicembre 2022) Un passato carico di esperienze e un futuro costellato di obiettivi: tra queste due realtàsi siede davanti a noi per parlare di quello che è stato e di quello che sarà. PRESENTE –, iniziamo da questo 2022. Un anno speciale, il tuo primo intero anno fiorentino. “Esatto, sono arrivata a gennaio e adesso dopo dodici mesi siamo già alla sosta natalizia. Sono soddisfatta di quello che ho dato alla squadra e di quello che stiamo facendo in Campionato”. A luglio però la situazione era diversa: avevamo chiuso una stagione difficile, hai avuto ripensamenti? “No, perché ho creduto nel progetto viola. Anche se nei miei primi mesi è stata dura per i risultati che non arrivavano, ho visto il potenziale che c’è e che ha la Fiorentina. Si possono commettere errori, qualcosa può andare storto ma l’ambiente ha gli ingredienti ...

ACF Fiorentina

... individuando come data per il primo appuntamento giovedì 12 gennaio. A tal fine, nell'... Con questo spirito, assieme all'assessore al Welfare,Buffone, al consigliere delegato, Francesco ...Un altro nome comparso nella rosa dei possibili concorrenti è quello diCozzani , la mamma ... Quando inizia l'Isola dei Famosi. Sebbene le prime anticipazioni già ci abbiano incuriosite ... MY 2023 - Veronica Boquete I fondatori di Vita Vitae raccontano com'è nata la loro azienda che a partire dalle proprietà dell'uva vuole rivoluzionare il mondo della cosmetica e quali sono i loro obiettivi per il 2023 ...Tutte le scelte di Ilary Blasi per la sua “Isola dei Famosi 2023”: le prime anticipazioni sul cast e sulle dinamiche del reality show ...