Inter | Lukaku | “Fino a quando una squadra non alza lo Scudetto | tutto è possibile”

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Romelu, attaccante dell’, ha parlato a Sky Sport in un’vista. Ecco le sue parole: “unanon hato trofeo. Questa è la cosa, finuno non hato il trofeonel calcio. Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’im. Come la gente dice che è imper noi, vediamo alla fine della stagione lacheil trofeo e sarà campione. Adesso nessuno hato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi”. E ancora: “Il campionato finisce il ...