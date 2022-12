I 10 aeroporti più grandi del mondo

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 31 dicembre 2022) Navigare in un aeroporto enorme può essere un viaggio a sé stante. I più imponenti di questi hub di viaggio si estendono per decine di miglia quadrate, rendendolicome alcune città. Per sapere quali sono glipiùdel, leggete l’elenco che segue.piùdelSecondo World Population Review,