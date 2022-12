Befana in Piazza Navona a Roma con i calciatori della AS Roma | il programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Torna lain. Si tratta di uno degli eventi più amati dal pubblico ma che, a causapandemia, negli ultimi anni non ha avuto luogo. Il prossimo 6 gennaio però le lancette dell’orologio verranno simbolicamente spostate all’indietro al periodo pre-Covid e ini, ma anche i tanti turisti presenti nella Capitale in questi giorni, potranno riabbracciare la tradizionale ‘vecchina’ che anima gli ultimi giorni delle festività natalizie. Epifania a, torna laSale dunque l’attesa per lo show considerando che tra l’altro lasorvolerà la: protagonista sarà un Vigile del ...