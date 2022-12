Avellino | sequestrata una tonnellata e mezza di fuochi d’artificio | due denunce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn concomitanza delle festività natalizie e di fine anno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, anche in ottemperanza a specifiche direttive impartite dall’Autorità di Governo e attuate sul piano tecnico-operativo in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intensificato l’attività di prevenzione e repressione in materia di fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici. In tale contesto, pattuglie in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale, hanno effettuato una serie di attività di sorveglianza discreta sul territorio che hanno consentito di individuare, in un complesso residenziale, un deposito ubicato nel comune di Mercogliano (AV), destinato allo stoccaggio di materiale esplodente al cui interno erano stivati 1.500 Kg...