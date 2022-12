Atp | la regola sui Lucky Loser | ecco come funzionano i ripescaggi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Cos’è unnei tornei Atp? Tutti gli appassionati di tennis si saranno posti almeno una volta nella vita questa domanda, magari incuriositi dalla presenza di un giocatore nel torneo nonostante fosse stato sconfitto in precedenza. Facciamo dunque chiarezza con una definizione precisa: “Il(che si traduce letteralmente con “perdente fortunato”) è un giocatore che, eliminato nelle qualificazioni, rientra nel tabellone principale di un torneo al posto di un altro giocatore, solitamente infortunato oppure squalificato“. Per fare un esempio concreto, basta pensare a Salvatore Caruso, che all’Australian Open 2022 sostituì Novak Djokovic, a cui fu negato il visto per l’Australia. Negli ultimi anni ci sono stati altri casi ...

