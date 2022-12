Afragola | freddato a colpi di pistola un 37enne Era noto alle forze dell’ordine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tragedia ad, in provincia di Napoli, a poche ore dalla fine del 2022. Un, Luigi Mocerino – già– è stato ucciso adi arma da fuoco nel centro della città del Napoletano. Dprime ricostruzioni fornite dai carabinieri, la vittima stava entrando in una salumeria del centro cittadino, quando i sicari gli si sono avvicinati aprendo il fuoco e colpendo ilspcon quattrodi arma da fuoco. Secondo quanto si apprende d, l’omicidio sarebbe avvenuto intorno18.30 in via Domenica Mocerino. Sul posto, dopo una segnalazione al ...

Open

Tragedia ad, in provincia di Napoli, a poche ore dalla fine del 2022. Un 37enne, Luigi Mocerino - già noto alle forze dell'ordine - è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro della città del ...AGI - Omicidio nel Napoletano: un uomo di 38 anni, agli arresti domiciliari per rapina, è statoin un'abitazione al pian terreno di, in via Caracciolo, all'altezza del civico 50. I carabinieri sono stati chiamati alle 23.30 di mercoledì e hanno trovato Raffaele Balsamo ormai ... Afragola, freddato a colpi di pistola un 37enne. Era noto alle forze ... Venti di guerra ad Afragola dove l’ultimo giorno dell’anno si chiude con un morto ed un ferito. Non si esclude che i due episodi possano essere legati. A perdere la vita centrato con quattro colpi di ...L’agguato in via Puccini, dove il 37enne con precedenti penali si è accorto di essere inseguito ed ha cercato di sfuggire ai sicari: inutile la sua fuga a piedi, è stato raggiunto e freddato ...